Archetti per bici e monopattini, nuovi spazi in Circoscrizione 7

Torino continua a investire sulla mobilità attiva. In questi giorni, in diversi punti della Circoscrizione 7, sono stati installati nuovi archetti portabici e monopattini. Le postazioni si trovano in via Goldoni, lungo Dora Siena angolo via Ricotti e in corso Vercelli 9.

Si tratta di un intervento semplice ma significativo: gli archetti permettono a ciclisti e utenti della micromobilità di legare i propri mezzi in sicurezza, riducendo il rischio di furti e incentivando l’uso di alternative all’auto privata.

"Un piccolo ma importante passo per favorire stili di vita sostenibili e una città più attenta all’ambiente", commentano dalla Circoscrizione 7, che negli ultimi mesi ha intensificato gli sforzi per rendere gli spazi pubblici più accessibili e a misura di persona.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia, che mira a ridurre la pressione del traffico e promuovere un uso equilibrato delle strade tra pedoni, ciclisti e mezzi condivisi.