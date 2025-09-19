Rivoli celebra il XX Settembre con l'associazione culturale La Meridiana

Come ogni anno, l’Associazione culturale ‘La Meridiana’ promuove a Rivoli un momento di riflessione pubblica in occasione del XX Settembre, data altamente simbolica nel processo di unificazione nazionale e nella costruzione del principio di laicità dello Stato italiano.

L’edizione 2025 dell’evento si terrà sabato 20 settembre alle ore 17.30, presso i Giardini La Marmora di via Gatti, con il patrocinio del Comune di Rivoli e della Città Metropolitana di Torino.

Ad accompagnare la cerimonia sarà la Fanfara dei Bersaglieri di Torino, che contribuirà a rendere l’iniziativa ancora più solenne.

L’incontro sarà presieduto dall’Onorevole Umberto D’Ottavio e interverranno per i saluti istituzionali il Sindaco di Rivoli, Alessandro Errico e il Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino, Jacopo Suppo. Parteciperanno anche la Professoressa Silvia Pareti, che parlerà del valore storico e politico del XX Settembre 1870, e il Dottor Carlo Zorzi che porterà testimonianze sull’eredità morale e civile dell’Avvocato Bruno Segre.