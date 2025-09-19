Snorter raggiunge 4 milioni di dollari in prevendita

Snorter Token ha già conquistato grande interesse sul mercato grazie alla sua prevendita che ha raggiunto il traguardo di 4 milioni di dollari su Solana. Un risultato significativo che conferma l’attenzione degli investitori verso un progetto capace di unire innovazione tecnica e spirito community.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fornire ai trader strumenti avanzati per operare in maniera rapida ed efficace, sfruttando un trading bot integrato con Telegram. Al tempo stesso, Snorter conserva l’ironia e lo stile leggero tipico delle meme coin, puntando a costruire una base di utenti coesa e partecipativa.

Attualmente il token SNORT è in vendita al prezzo di 0,1049 dollari, offrendo l’opportunità di entrare in una fase ancora iniziale del progetto, quando il potenziale di crescita è al massimo.

Come partecipare alla presale di Snorter Token

Ecco i passaggi necessari per comprare SNORT:

1. Installare un wallet digitale



Per accedere alla presale è necessario disporre di un wallet compatibile. Tra le soluzioni consigliate c’è Best Wallet, uno dei Web3 wallet più apprezzati del 2025. Si tratta di un wallet non-custodial che consente di gestire in autonomia le proprie chiavi private e partecipare in sicurezza alle vendite di token emergenti. Dopo l’installazione basta registrarsi con un indirizzo e-mail e una password, quindi generare e salvare la chiave di recupero.Il sito ufficiale di Snorter Token supporta anche altri wallet non-custodial come Metamask, Base Wallet e WalletConnect, disponibili sia su mobile che come estensioni desktop.

2. Acquistare criptovalute su un exchange

Chi desidera comprare SNORT tramite crypto deve disporre nel proprio wallet di asset come Ethereum (ETH), Tether (USDT) o Solana (SOL). Queste criptovalute possono essere acquistate su exchange centralizzati come Binance, Coinbase o altre piattaforme regolamentate.

Per aprire un conto sull’exchange occorre registrarsi, completare la verifica KYC e depositare fondi fiat (ad esempio euro) tramite bonifico o carta di credito/debito. Gli asset comprati andranno poi trasferiti sul wallet personale tramite la funzione di invio/prelievo.

3. Collegare il wallet e acquistare SNORT

Con il wallet configurato e i fondi disponibili, si può procedere all’acquisto. È sufficiente collegarsi al sito ufficiale della presale (verificando sempre l’autenticità del link per evitare truffe) e selezionare l’opzione desiderata tra “Acquista con crypto”, “Acquista con carta” o “Acquista con Solana”.

Dalla finestra pop-up si sceglie il wallet da utilizzare e si inserisce l’importo da investire. La piattaforma mostrerà in tempo reale la quantità di token SNORT acquistabili al prezzo corrente. Dopo la conferma, l’operazione sarà completata.

I token acquistati non vengono inviati subito al wallet ma restano bloccati fino al TGE (Token Generation Event). Una volta conclusa la presale, sarà sufficiente ricollegare il wallet al sito ufficiale per effettuare il claim e trasferire i token.

Staking di SNORT

Una delle funzionalità già disponibili è lo staking dei token SNORTER, attivo anche durante la fase di prevendita. Lo staking consente di bloccare i token per contribuire alla sicurezza della rete e ricevere ricompense periodiche, calcolate in base a un APY dinamico.

Secondo la dashboard del progetto, le ricompense saranno distribuite con un ritmo di 9,51 SNORT per blocco Ethereum nell’arco di un anno.

Tokenomics di Snorter

La supply complessiva di Snorter Token è fissata a 500 milioni di unità, distribuite per garantire sostenibilità, crescita e coinvolgimento della community.

25% destinato allo sviluppo del prodotto, all’integrazione di nuove blockchain e al potenziamento del bot.

20% al marketing, con campagne promozionali e collaborazioni strategiche.

20% alla liquidità sugli exchange, fondamentale per stabilità e funzionamento del mercato secondario.

10% alla community, tramite premi, classifiche e referral program.

10% agli airdrop, per ampliare la base utenti fin dalle prime fasi.

10% alla tesoreria come riserva strategica.

5% alle ricompense di staking, offrendo rendimenti passivi agli holder.

Tutti questi elementi, uniti al fatto di aver raggiunto 4 milioni di dollari in prevendita, fanno di Snorter uno degli asset più interessanti su cui puntare e investire in questo momento. Gli esperti considerano $SNORT uno degli asset più promettenti per il 2025, con proiezioni di rendimenti fino a 100x.













Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.