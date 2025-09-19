 / Attualità

Inaugurata la nuova sede della Cisl a Ivrea

Le sedi sindacali oltre a essere un baluardo democratico importante, rappresentano luoghi di aggregazione, di ascolto e di intercettazione di bisogni. Per questo abbiamo deciso di investire nella nuova sede di Ivrea che dovrà continuare a essere un punto di riferimento importante per la città, i suoi abitanti e tutto il territorio. C’è tanto più bisogno di tutele e diritti e di affrontare insieme i numerosi e complessi problemi del mondo del lavoro e della società”. Questo il commento del segretario generale Cisl, Giuseppe Filippone, al taglio del nastro della nuova sede Cisl di Ivrea in corso Nigra 59.  

All’evento hanno partecipato, oltre al gruppo dirigente della Cisl territoriale, i segretari provinciale, regionale e nazionale Cisl, Giuseppe Filippone, Luca Caretti e Sauro Rossi, il vescovo di Ivrea, monsignor Daniele Salera e il sindaco della città Matteo Chiantore, insieme ad altre autorità.

comunicato stampa

