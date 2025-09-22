Collegno in Bancarella: grande successo per gli screening Lions contro la maculopatia

Screening oculistici per grandi e piccini per prevenire la maculopatia, test dell'udito e dell'osteoporosi, consigli nutrizionali, queste le proposte di consulti medici promossi dal Lions Club Collegno Certosa Reale per il Viale in Bancarella. Anche quest'anno circa 100 persone si son messe in fila per sottoporsi a preziose analisi per prevenire alcuni disturbi che, se individuati per tempo possono migliorare, la qualità della salute di soggetti di età diverse.



Rossella Molina presidente del Lions Club collegnese sottolinea: "la prevenzione è un investimento strategico che può individuare patologie che diagnosticate per tempo scongiurano la cronicizzazione. Un service a cui teniamo molto, che svolgiamo dal 2007, molto atteso dai collegnesi". Il sindaco Matteo Cavallone ha commentato: "ringrazio il Lions Club Certosa Reale per il costante impegno per promuovere la cultura della prevenzione e una costante attenzione alle esigenze della cittadinanza". Dopo Collegno in bancarella il Club continuerà il proprio impegno con le "Colazioni Solidali" con la distribuzione diretta a persone in difficoltà, con il progetto ambientale "Agenti Pulenti" e " Un Poster per la Pace" attività di sensibilizzazione e riflessione, purtroppo molto attuale, che coinvolge gli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio.