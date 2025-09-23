Alba ospita il Vernissage di Massimo Berruti: arte e design si incontrano il 2 ottobre 2025

L’arte contemporanea incontra il design di lusso: lo studio di architettura e interior design HOHME – Energie per abitare inaugura un evento esclusivo che unisce estetica, innovazione e creatività. Dalle ore 17:00 alle 21:00, presso lo showroom di Corso M. Coppino 7/c ad Alba, andrà in scena il Vernissage con mostra di pittura dell’artista Massimo Berruti, accompagnato da un aperitivo di benvenuto.

Un incontro tra arte e interior design ad Alba

Il Vernissage non sarà solo un’esposizione pittorica, ma un vero e proprio dialogo tra le tele di Berruti e gli spazi progettati da HOHME, brand che da anni si distingue per la ricerca di armonia ed energia abitativa. L’evento rappresenta un’occasione unica per vivere da vicino l’incontro tra arte figurativa e architettura contemporanea, in una cornice raffinata e curata nei dettagli.

Massimo Berruti: un artista che esplora l’anima attraverso i volti

Conosciuto per le sue opere intense e suggestive, Massimo Berruti porta ad Alba una selezione di lavori che indagano la profondità dello sguardo umano e le emozioni celate dietro i volti. L’artista, che ha già esposto in diverse città italiane, propone una pittura che fonde realismo e introspezione psicologica, in perfetta sintonia con l’approccio sensibile e innovativo di HOHME.

L’appuntamento da non perdere per gli amanti di arte e design

Il Vernissage sarà anche un momento conviviale: gli ospiti potranno degustare un aperitivo di benvenuto e scoprire il nuovo spazio di HOHME, pensato come laboratorio creativo dove l’interior design incontra il lifestyle di alta gamma.

Dettagli evento:

Data: giovedì 2 ottobre 2025

Orario: 17:00 – 21:00

Luogo: HOHME – Corso M. Coppino 7/c, Alba (CN)

Artista: Massimo Berruti

Contatti: info@hohme.design – tel. 0173 61 96 63 – Instagram: @hohme_designluxury

Perché partecipare?

Questo Vernissage non è solo una mostra, ma un’esperienza multisensoriale che celebra il legame tra arte, architettura e design di interni. Un appuntamento imperdibile per chi cerca ispirazione, cultura e bellezza nel cuore delle Langhe.



