Corista del teatro Regio condannato a 8 mesi per turbativa d'asta

Un corista del Teatro Regio, accusato di un presunto scambio di favori con l'ex sovrintendente William Graziosi, è stato condannato dal Tribunale di Torino a otto mesi e 400 euro di multa per turbativa d'asta ed è stato assolto invece dall'accusa di interferenza illecita, "perché il fatto non sussiste".

La pm Elisa Buffa aveva chiesto una condanna a un anno più 600 euro di multa, come ricorda l'agenzia di stampa Ansa, mentre la Fondazione Teatro Regio, costituita parte civile, aveva chiesto 30mila euro di danni "non patrimoniali" a Roberto Guenno, ma il risarcimento sarà di settemila euro.

L'accusa sosteneva che il tenore aveva sfruttato le sue conoscenze all'interno del Movimento 5 Stelle, di cui era stato candidato al comune e al consiglio regionale, e con l'allora sindaca Chiara Appendino, per favorire la nomina di William Graziosi, sovrintendente da maggio 2018 a luglio 2019, e ottenere così vantaggi e avanzamenti professionali.

Guenno era stato prima in servizio al Regio come corista, poi nel 2018 aveva avuto un contratto tecnico-amministrativo per diventare assistente del sovrintendente nel 2019. Per questi incarichi, secondo l'accusa, non avrebbe avuto i titoli o le competenze. Però per il presunto scambio di favori con Grazioli è arrivata l'assoluzione.

La turbativa d'asta invece riguardava l'assegnazione nel 2020 di un incarico a un imprenditore milanese, che secondo gli investigatori fu viziato da un accordo sottobanco per battere la concorrenza.