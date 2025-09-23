Dopo 50 anni l’Unitre torna a casa: al via i corsi per "le Tre Età" a Madonna del Pilone

La soddisfazione della presidente

"È una novità perché è il primo anno che apriamo questi corsi per Unitre Madonna del Pilone, che è stata la sede in cui 50 anni fa nacque Unitre – ha sottolineato la presidente di Unitre, Tullia Todros –. Sono molto soddisfatta del programma che abbiamo confezionato, si è creata una bella squadra sinergica nonostante nessuno avesse mai lavorato insieme".

"Tutti i docenti che abbiamo contattato si sono dimostrati entusiasti nel portare il loro contributo nel nuovo programma – ha aggiunto –. La prima lezione è fissata per il 14 ottobre e ogni martedì e mercoledì, al mattino e al pomeriggio, verranno proposte conferenze e lezioni su diversi temi".

I filoni culturali