Grande successo per “Se Cado mi Rialzo”: sport, beneficenza e volti noti al Carrara '90

Un altro grande successo per l’evento “Se Cado mi rialzo” realizzato da Narconon Piemonte, Carrara '90 e Walter Caputo per la Fondazione Tumori Msr. Una due giorni di calcio, sport e beneficenza che ha avuto grande successo quella che si è svolta al Carata 90 Sabato 20 e Domenica 21 Settembre 2025.

All’intervento della manifestazione si è svolta una partite benefica tra ex Glorie Calcio e Sport insieme a personaggi tv contro amministratori locali e sindacato militari “Mia Patria”. Una partita finita 5-5 pari con una grande prestazione del Re Leone (nome d’arte da calciatore) Sossio Aruta e del campione europeo di Boxe Stefano Abatangelo che ha giocato in porta.

Tra i tanti che hanno risposto partecipando ci sono stati Michele Padovano (ex calciatore della Juve), Arlandini (influencer), Alex Fiumara (giornalista mediaset), Ivan Zucco (pugilato), Alex Petri (da Temptantion Island 24), Andrea Conti (ex Milan), tanti altri. Un evento che ha visto presenziare tante alte cariche dell’amministrazione Piemonte e Cittadina.

Tra questi l’assessore al bilancio Andrea Tronzano, la Consigliera Regionale Debora Biglia, la presidente del Consiglio Comunale Maria Grazia Grippo, il vicepresidente Domenico Garcea, il segretario cittadino di Forza Italia Marco Fontana, la consigliera comunale Federica Scanderebech, il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto e della Circoscrizione 4 Alberto Re.

Spazio anche al torneo dei bambini che ha coinvolto 18 società del Piemonte: Asd Carrara, Almese, Chieri, Chisola, Chisone, Cuneo, Ozzano Ronzonese, Fossano azzurro, Fossano bianco, Lascaris, Lucento, Junior Torrazza, None Fc, Pianezza, Pro Eureka, San Maurizio, Sisport, Virtus.