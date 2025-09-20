Il campetto della discordia arriva in Comune: "Un bando per riqualificarlo"

Il futuro del “Campetto” di via Ponderano torna al centro del dibattito politico. Nei giorni scorsi il consigliere comunale Piero Abbruzzese (Torino Bellissima) ha presentato un’interpellanza per chiedere chiarimenti sullo stato della struttura, oggi chiusa e vandalizzata dopo anni di inattività.

Secondo Abbruzzese "l’associazione che aveva in gestione il centro ha una grossa responsabilità. La Circoscrizione 5 è intervenuta per sistemare gli spogliatoi, ma serve un bando che restituisca lo spazio al quartiere e alla scuola".

Anni di buio

A fornire la risposta è stato l’assessore al Verde della Città, Francesco Tresso, che ha così ricostruito la vicenda. "Il campetto è stato realizzato tra il 2019 e il 2022 nell’ambito del progetto CoCity - ha precisato -. Nel 2018 l’Asd “Il Campetto” era stata ammessa alla fase di co-progettazione per la gestione: erano state acquistate due panche coperte, le porte e predisposta una rete da pallavolo su supporti mobili. Tuttavia la struttura non è mai stata utilizzata per le attività previste dal patto di collaborazione. Inoltre non è mai stata effettuata la pulizia: nel 2022 abbiamo riscontrato canaline completamente ostruite. Per questo motivo non abbiamo rinnovato l’accordo".

Tresso ha chiarito che, allo stato attuale, "l’area è inutilizzata e la manutenzione ordinaria è in carico agli uffici tecnici della Circoscrizione 5".

Un passato diverso

Recentemente si era espresso su questo tema il presidente della Circoscrizione 5, Alfredo Correnti. “La speranza è che qualcuno partecipi al bando, perché quell’area va riqualificata”. "Nei mesi scorsi - hanno aggiunto il vicepresidente, Antonio Cuzzilla e la coordinatrice allo Sport, Silvia Acquaro -, abbiamo avviato alcuni tentativi di interlocuzione con la scuola. Far tornare i ragazzi a giocare è il nostro obiettivo".