Sport per tutti, il parco di Vittorio diventa palestra a cielo aperto

Il parco di Vittorio del quartiere Lingotto si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto domenica 28 settembre. Nei pressi del centro “La Casetta”, dalle ore 14 alle 19, associazioni ed enti sportivi locali proporranno al pubblico presente esibizioni, dimostrazioni e prove gratuite aperte a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa punta a promuovere l’attività fisica e il benessere, offrendo a grandi e piccoli l’occasione di sperimentare diverse discipline in un pomeriggio di allegria e movimento.

Il programma prevede attività di pattinaggio, corsa e freestyle, calcio, basket, ciclismo, arti marziali, volley e minivolley, atletica leggera e molte altre proposte. Un’occasione per avvicinarsi allo sport in un contesto inclusivo e coinvolgente, grazie all’impegno delle realtà sportive del territorio.