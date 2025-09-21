Giornata dello Sport e inaugurazione della palestra Pertini, festa doppia a Trofarello

Il futuro ha preso forma a Trofarello. Dopo anni di sacrifici, lavori e impegno condiviso, la comunità ha raggiunto un traguardo molto atteso, la nascita del nuovo polo sportivo di Trofarello, pensato per rispondere ai bisogni dei cittadini e valorizzare lo sport come pilastro educativo e sociale.

L’assessore allo sport Paola Bertelle commenta: "Questa giornata rappresenta il coronamento di un percorso lungo e impegnativo. Il progetto della nuova palestra Sandro Pertini nasce da lontano, in un momento in cui Trofarello affrontava una situazione complessa, con la vicenda dei quadri che aveva segnato una fase difficile per il nostro territorio. Serviva uno slancio, serviva fare squadra. Ricordo con gratitudine l’incontro con Massimo Caccianica, presidente della TSEC, che con rispetto e determinazione mi chiese una palestra nuova, moderna, all’altezza dei bisogni della comunità. Da lì è iniziato un lavoro intenso: ho chiesto all’assessore regionale Andrea Tronzano di aiutarci a trovare le risorse, e insieme ci siamo riusciti".

Il sindaco Napoletano: "Una città che cresce"

Anche il sindaco Stefano Napoletano non ha nascosto la sua soddisfazione: "Una giornata di grande orgoglio per Trofarello. L’inaugurazione della palestra Sandro Pertini rappresenta molto più di un’opera pubblica: è il simbolo di una comunità che investe nel futuro, nei giovani e nello sport come strumento di crescita e inclusione. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato con determinazione per offrire ai nostri ragazzi spazi adeguati, sicuri e stimolanti. Lo abbiamo fatto con il playground di via Pietro Nenni, con il nuovo playground di piazzale Europa, e oggi con questa nuova palestra, che completa un vero e proprio polo sportivo cittadino, un nuovo punto di riferimento.

"Fu un momento difficile, anche quando decidemmo di chiudere questa palestra per ristrutturare, ho visto i sacrifici e ricordo le tante famiglie che per strada mi chiedevano di riaprirla. Lo sport, per me e per tutta l’Amministrazione, è sempre stato un pilastro fondamentale. Abbiamo voluto investire in luoghi che fossero simbolo di rinascita e aggregazione: il nuovo playground di via Nenni, che restituisce dignità a uno spazio storico per tanti ragazzi “I Nenni” dove tornare a giocare e stare insieme; il playground di Piazzale Europa già frequentato da tantissime persone , che ha sostituito il degrado con uno spazio vivo e curato; e infine, questa palestra, che rappresenta il cuore pulsante del nuovo polo sportivo all’altezza dei bisogni dei nostri ragazzi, a loro va il mio impegno quotidiano.

Crediamo nel loro potenziale, nella forza educativa dello sport e nella capacità di creare legami, valori e opportunità. Ringrazio tutte le società sportive, le associazioni, le famiglie e i cittadini che hanno condiviso con noi questo percorso - ha concluso il sindaco Napoletano - Trofarello cresce e lo fa insieme”.

Presente l'assessore regionale Tronzano

Alla cerimonia hanno partecipato anche l’assessore regionale Andrea Tronzano e il presidente della UISP Torino Luca Dalvid, i dirigenti della TSEC con il suo presidente Luca Caccianiga, quelli della Bea Leopardi con il direttore sportivo Stefano Piccionne e tante associazioni locali, oltre alla banda Santa Cecilia con il suo direttore Enea Tonetti. E poi nel pomeriggio, piazzale Europa ha ospitato la Festa dello Sport con dimostrazioni pratiche delle società del territorio.