Vegetazione, segnaletica sbiadita e illuminazione carente: i problemi di strada delle Ghiacciaie

Strada delle Ghiacciaie, a due passi dall’ingresso della piscina della caserma dei vigili del fuoco, è finita al centro di un’interpellanza presentata in Consiglio comunale dal leghista Giuseppe Catizone.

Nel mirino lo stato di forte degrado del passaggio pedonale utilizzato ogni giorno da residenti e famiglie della zona, molti dei quali bambini diretti alla piscina. Le criticità elencate sono diverse: vegetazione incolta che invade i marciapiedi e riduce la visibilità, strisce pedonali ormai cancellate, buche e dissesti del manto stradale, illuminazione insufficiente e la presenza di cassonetti o ostacoli che intralciano il passaggio.

"In queste condizioni - denuncia Catizone -, i pedoni sono esposti a rischi concreti. Servono interventi urgenti di manutenzione e sicurezza". Nell’interpellanza il consigliere chiede all’amministrazione quali misure intenda adottare: dallo sfalcio della vegetazione al rifacimento della segnaletica, fino al potenziamento dell’illuminazione.