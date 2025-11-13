Il consigliere Zuppardo nel tavolo dei trasporti: “Più voce ai cittadini e nuove idee per la mobilità”

Novità all’interno del Consiglio della Circoscrizione 5. E' stata approvata la delibera che nomina il consigliere Roberto Zuppardo, del gruppo misto di maggioranza (Alleanza Liberale), come nuovo delegato al Tavolo dei Trasporti.

Una nomina che va a rafforzare il lavoro dell’organo circoscrizionale dedicato alla mobilità, alla viabilità e ai collegamenti pubblici, temi centrali per i residenti dei quartieri Madonna di Campagna, Vallette, Lucento e Borgo Vittoria.

“È un incarico che accolgo con grande senso di responsabilità e impegno - ha dichiarato Zuppardo -. La mobilità è uno dei temi più sentiti del nostro territorio, e credo sia importante programmare in modo condiviso e concreto. L’obiettivo è ascoltare le esigenze dei cittadini e raccogliere nuove proposte per migliorare la qualità dei trasporti e la sicurezza delle nostre strade”.