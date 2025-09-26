Controlli straordinari in Barriera: arresti e denunce per spaccio

Nella serata di mercoledì 24 settembre, i Carabinieri del Comando Provinciale di Torino e del Nucleo Cinofili di Volpiano, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere “Barriera di Milano”, finalizzato al contrasto delle varie forme di illegalità, tra le quali lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’attività sono stati arrestati 3 cittadini extracomunitari, appena maggiorenni, irregolari sul territorio nazionale, per “produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti”, in quanto sorpresi cedere del crack a 2 soggetti che, nella circostanza, sono stati segnalati alla Prefettura di Torino quali assuntori. Nel medesimo contesto, un ventunenne senegalese è stato denunciato in stato di libertà, per il medesimo reato, in quanto trovato in possesso di una dose di 8 grammi di hashish e 370 euro in contanti.

Durante i controlli, un ventisettenne di origini nigeriane, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso all’interno di un esercizio commerciale ed è stato arrestato per “evasione”. Infine, un ventitreenne di origini nordafricane è stato denunciato per “porto d’armi atti ad offendere” in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico. In totale sono stati controllati 3 esercizi commerciali, 60 persone e 25 autovetture. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, tutti i fermati sono stati ristretti nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Il provvedimento a carico dei soggetti citati è stato emesso durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.