Grave incidente nella serata di ieri a Bibiana, lungo la statale per Cavour. Un'automobile è finita in un fosso scappando durante un inseguimento con i carabinieri. A bordo, una donna di 60 anni è rimasta ferita in modo serio. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 di Azienda Zero: erano da poco passate le 19 e la donna è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale CTO di Torino in prognosi riservata.
Secondo quanto ricostruito, sull'auto viaggiavano in 3: un andamento sospetto che ha portato i carabinieri a intimare l'alt. Ma la vettura ha proseguito la sua corsa nei Comuni vicini a Bibiana, fino a finire fuori strada. Dopo lo schianto, uno del gruppo è riuscito a scappare. La donna ferita è stata anche arrestata per resistenza a pubblico ufficiale prima di essere portata al Cto. Il terzo uomo a bordo dell'auto è un ventenne.
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Cronaca | 13 novembre 2025, 07:59
Bibiana, auto scappa dai carabinieri e finisce in un fosso: donna di 60 anni gravemente ferita finisce al Cto
L'incidente si è verificato alle 19 sulla strada statale per Cavour. I militari hanno intimato l'alt, ma la macchina con tre persone a bordo ha tentato di dileguarsi, fino all'incidente. Un uomo per ora è riuscito a far perdere le proprie tracce
Grave incidente nella serata di ieri a Bibiana, lungo la statale per Cavour. Un'automobile è finita in un fosso scappando durante un inseguimento con i carabinieri. A bordo, una donna di 60 anni è rimasta ferita in modo serio. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 di Azienda Zero: erano da poco passate le 19 e la donna è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale CTO di Torino in prognosi riservata.