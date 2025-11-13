Rubavano gioielli, profumi e occhiali nei negozi e poi decollavano da Caselle: tre persone denunciate dalla Polizia

Nell’ultimo periodo, presso l’area commerciale negozi dell'aeroporto Sandro Pertini di Caselle, si sono verificati alcuni furti di merce esposta, commessi da passeggeri in partenza verso altri scali. Un fenomeno che non è sfuggito alle forze dell'ordine: la Polizia, in particolare, è riuscita a individuare tre persone responsabili di questi episodi.

Una cittadina italiana di 49 anni è stata denunciata in stato di libertà per aver sottratto alcuni gioielli da un espositore. A incastrarla, l'incrocio delle immagini registrate dalle telecamere e i dati dei passeggeri in partenza. E' stata intercettata al suo rientro da un viaggio, denunciata alla Procura della Repubblica di Torino e sono stati recuperati e sequestrati parte dei monili.

Un cittadino peruviano di 24 anni, invece, è stato denunciato per il furto di un paio di occhiali da sole griffati. Gli accertamenti eseguiti hanno permesso di rintracciare l’autore del reato mentre si trovava già a bordo di un volo in partenza per la Spagna, di denunciarlo e di recuperare anche il materiale sottratto.

Infine, un cittadino cinese di 19 anni è stato denunciato per il furto di alcune confezioni di profumo. Le indagini compiute hanno consentito di identificare l’autore del reato in un passeggero partito per l’Inghilterra. Al suo rientro in Italia, il diciannovenne è stato denunciato e i poliziotti sono riusciti anche a recuperare la merce trafugata.