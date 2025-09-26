La gentilezza è il nuovo cuore vincente: trova chi la condivide con te

La gentilezza è saper stare al mondo senza calpestare nessuno, è avere mani che sanno tendersi, non solo prendere È dire la verità senza ferire, restare gentili anche quando il mondo è cattivo. Fiorisce in chi ha sofferto senza diventare duro, È il coraggio di essere sé stessi, con discrezione, senza rumore, se pensi di essere una persona gentile, e sei single, Anna&Anna ti può aiutare a trovare la persona giusta, che è gentile, come te, d'animo. Chiama, per un appuntamento, al 3495601018 oppure vai sul nostro sito www.annaeanna.net .

Ci siamo per te, senza fretta ma senza rimandare.

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui Single, 45 anni

Lorenzo, 45enne alto, brizzolato, occhi azzurri, farmacista, con un cuore grande e un sorriso che mette subito a proprio agio, ama camminare in montagna per rigenerarsi e passare il resto del tempo tra un buon libro e un film Divorziato, ma con tanta voglia di innamorarsi di nuovo Se hai un sorriso che fa battere il cuore, lui è pronto a conoscerti. chiamalo al 3403848047. La tua, e la sua ricerca potrebbe finalmente trovare il finale che avete sempre sognato.

Lui single, 56 anni

Simone, cuore integro, schietto e generoso, 56enne, famoso imprenditore, produce componentistica per auto, e li esporta in tutto il mondo, aspetto giovanile, alto, fisico atletico, sorriso stupendo, occhi grigio-verdi, si tiene in forma praticando sport, e nel tempo libero fa volontariato, ama ogni forma di cultura, sta cercando la sua Lei, quella a cui dedicare tutto sé stesso, se possibile, per il resto della vita. Chiamalo al 3403848047!

Lui single, 64 anni

Eugenio, 64enne, alto, con capelli brizzolati e occhi di un castano penetrante. Avvocato, ha vissuto abbastanza cause legali per capire che la vita vera non ha bisogno di avvocati, ma di sincerità e buona compagnia. Vedovo, vive solo e ammette che la solitudine gli pesa più di una causa persa. Ora, però, è pronto per un incontro che aspetta da tempo: quello con una donna seria, onesta, che ama la vita semplice (come lui) e che, magari, ha un buon senso dell’umorismo per sopportare qualche battuta, se hai voglia di una storia autentica, chiama al 3403848047!

Annunci per Lui

Lei single, 35 anni

Cecilia, 35enne piemontese, lunghi capelli biondi, occhi castani. Lavoratrice instancabile in uno studio legale, ma nel cuore ha un sogno: trovare l’uomo giusto con cui costruire una vita piena di risate, e amore Non importa quanti anni hai, ma che tu sia sincero, italiano e pronto a prendere la decisione più importante della tua vita: sposarti, o convivere Se sei un uomo con il cuore grande, e se ti piacciono le donne con un sorriso sincero e un po’ di ironia, questa potrebbe essere la tua occasione. Chiama al 3403848047!

Lei single, 44 anni

Roberta, 44enne bruna, occhi verdi, snella, sorridente e solare, con un’azienda che produce vini pregiati e un cuore che batte per il giardino e le camminate in montagna. Cerca un uomo leale, equilibrato, anche più grande, con cui costruire una vita felice e serena. Se sei italiano, sincero e pronto a mettere radici insieme, chiama al 3403848047!

Lei single, 54 anni

Gisella, 54enne, bionda, con un sorriso affettuoso e occhioni neri che raccontano di un cuore grande. Infermiera professionale, ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri, ma ora è pronta ad aprire il suo cuore a un uomo serio con cui condividere la quotidianità. Ama cucinare, tenere la casa in ordine. Non ha avuto figli, sogna di incontrare una persona con cui farsi compagnia, ridere, passeggiare Non ha preferenze per l'età, purché l'uomo sia maturo, affidabile e genuino. Se ti va di assaggiare la sua cucina casalinga, chiama al 3403848047!

Lei single, 64 anni

Anna, 64enne, sorriso sempre pronto, molto carina, e un visino da bambola che conquista al primo sguardo. Snella e piena di energia, lavora in un ufficio postale e dedica il suo tempo anche al volontariato. nel cuore di questa signora c’è un grande desiderio: incontrare un uomo serio, con cui condividere una vita serena. Non cerca nulla di complicato, ma una buona compagnia, risate genuine e, naturalmente, tanto affetto. Se sei un uomo sincero, di buon carattere, lei ti aspetta. Chiamala al 3403848047

Stai cercando una relazione duratura ? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero 3495601018 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

Seguici anche Facebook e Instagram per trovare altri “Annunci per Lei oppure per Lui”.

Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 3495601018

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.