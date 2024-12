Scoperto a cedere cocaina ad Alpignano: arrestato un 29enne di Givoletto

Nel corso della nottata fra il 27 e il 28 novembre, i Carabinieri della Sezione Operativa e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Rivoli hanno arrestato un ventinovenne di Givoletto, sorpreso in Viale Vittoria di Alpignano quando aveva appena ceduto cinque dosi di cocaina ad un giovane del luogo.

Già noto alle Forze di Polizia è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare: qui sono stati rinvenuti altri due involucri di cocaina da un grammo, un pezzetto di hashish di 50 grammi circa, un bilancino elettronico di precisione, 3.600 euro in contanti, probabile provento di attività illecita e sostanza da taglio. Trovato anche un manganello telescopico, nascosto all’interno dell’autovettura dell’uomo. Al termine delle operazioni, l’interessato è stato tradotto in carcere presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, in quanto gravemente indiziato dei reati di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e “porto di armi o oggetti atti ad offendere” mentre il presunto acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.