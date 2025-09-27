Elezioni regionali Marche, si vota domani e lunedì: cosa c'è da sapere

(Adnkronos) - Domani, domenica 28 settembre, e lunedì 29 nelle Marche si terranno le elezioni regionali. I cittadini saranno chiamati a eleggere il nuovo presidente di Giunta della Regione e i consiglieri che andranno a comporre l’assemblea legislativa.

Per consentire il voto, le urne resteranno aperte dalle 7 alle 23 domani e dalle 7 alle 15 lunedì. Sono 1.325.689 i marchigiani chiamati alle urne in questa tornata elettorale nelle 1.572 sezioni.

I candidati alla presidenza della Giunta regionale sono 6: Francesco Acquaroli, (coalizione di centrodestra), Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare), Francesco Gerardi (Forza del Popolo), Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano), Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione), Matteo Ricci (coalizione di centrosinistra).

I candidati al Consiglio regionale sono 526 e i 30 che risulteranno eletti andranno a ricoprire l’incarico di consigliere regionale per la dodicesima legislatura. La ripartizione dei seggi è provinciale, in base al censimento permanente della popolazione delle Marche che certifica 1.487.150 abitanti complessivi. Di conseguenza la ripartizione dei seggi avverrà come segue: Ancona 9 seggi, Ascoli Piceno 4, Fermo 4, Macerata 6, Pesaro e Urbino 7.

Le operazioni di spoglio inizieranno immediatamente dopo la chiusura dei seggi, a partire quindi dalle 15 di lunedì 29 settembre. Sarà possibile seguire da remoto gli aggiornamenti delle operazioni e consultare i dati in tempo reale attraverso i weblink messi a disposizione dai siti istituzionali della Regione Marche. Le pagine dedicate alle elezioni regionali 2025 si trovano agli indirizzi: https://www.elezioni.marche.it e https://dati.elezioni.marche.it