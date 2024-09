Campidoglio, una grande festa dedicata agli anziani del quartiere per dire no allo spreco alimentare

In un'epoca di consumismo sfrenato, una delle problematiche sommerse ma maggiormente impattanti è sicuramente quella dello spreco alimentare. Per questo, oggi alle 15, allo Spazio Anziani di via Rosolino Pilo 50a (Borgo Campidoglio) andrà in scena una grande festa dedicata agli anziani del quartiere.



La festa contro lo spreco alimentare

L'evento è organizzato in occasione delle Giornate Mondiali Contro lo Spreco Alimentare: durante il pomeriggio, i partecipanti potranno usufruire di un gradevole momento di convivialità in cui potranno ascoltare musica, ballare e gustare una merenda preparata dai gestori dello Spazio con prodotti provenienti dalle eccedenze alimentari; alle 17 è invece previsto un momento dedicato ai saluti istituzionali.



Il “Frigo di Quartiere”

Nel corso dell'iniziativa verrà anche celebrato il primo compleanno del “Frigo di Quartiere”, iniziativa diffusa in diversi quartieri di Torino e che prevede il recupero di cibo in scadenza proveniente dalla distribuzione organizzata per metterlo a disposizione di persone e famiglie in difficoltà economica attraverso organizzazioni del terzo settore. Uno dei frigo è proprio ospitato in via Pilo 50a.