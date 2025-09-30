Torino Cambia: approvato il progetto per l'riasfaltatura di strade, piazze, marciapiedi

La Giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, ha dato il via libera al progetto esecutivo relativo al piano diffuso di manutenzione straordinaria del suolo pubblico "Torino Cambia - spazi che uniscono”, reso possibile grazie al contributo straordinario di 32 milioni di euro messo a disposizione da Fondazione CRT.

L’atto approvato oggi è un passaggio formale necessario ad avviare le operazioni di gara e ad assicurare la cantierizzazione dei primi interventi entro la fine del 2025. I lavori di riasfaltatura riguarderanno strade, piazze, marciapiedi, banchine e spazi condivisi e saranno articolati in cinque lotti manutentivi per circa 140 cantieri, distribuiti su tutto il territorio cittadino, con una durata complessiva di 18 mesi e un investimento di 25 milioni di euro (iva inclusa).

La restante parte del finanziamento sarà destinata al rifacimento della segnaletica stradale, a interventi mirati di messa in sicurezza dei percorsi urbani e ad ulteriori interventi mirati di risanamento del suolo pubblico che saranno individuati sul territorio cittadino in accordo con le Circoscrizioni.

