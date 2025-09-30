Parco Arrivore, spunta persino una barchetta tra i rifiuti: nuova discarica abusiva a cielo aperto

Non bastavano i soliti sacchi neri, le lastre di cartongesso e i mobili abbandonati. Al parco Arrivore, cuore verde della Circoscrizione 6 di Torino, qualcuno ha pensato bene di scaricare addirittura i resti di una piccola imbarcazione. Un’immagine surreale: in mezzo al prato, accatastata insieme a vecchi pannelli e pezzi di plastica, giace quella che sembra una barchetta ormai a pezzi.

La denuncia della Circoscrizione 6: "Ora basta"

La denuncia arriva dalla Coordinatrice al Verde della Circoscrizione 6 Giulia Zaccaro, insieme al presidente Valerio Lomanto. "Per non farci mancare nulla – ha osservato Zaccaro – anche una barchetta scaricata abusivamente al parco Arrivore. Una telecamera avrebbe permesso di individuare subito la targa e di notificare una multa. Così invece possiamo solo sollecitare una pulizia rapida, prima che la zona si trasformi in una discarica a cielo aperto. Le criticità dell’area sono note, ma quella spazzatura non deve restare lì".

Il caso riaccende i riflettori su un problema cronico: l’inciviltà di chi scambia i parchi cittadini per una discarica. Una mancanza di rispetto che colpisce uno degli spazi più frequentati dai residenti e che, senza controlli efficaci, rischia di ripetersi.