Cattivi odori, rifiuti e rumori notturni: la rabbia dei residenti di via Fenestrelle a Nichelino

Cattivi odori, rifiuti e rumori notturni: la rabbia di via Fenestrelle a Nichelino

Si erano registrati problemi e disagi già in passato, ma nella giornata di ieri, martedì 10 dicembre, i residenti di via Fenestrelle a Nichelino sono tornati a lamentarsi della ditta che si occupa delle preparazione dei pasti, che lavora di notte e non fa dormire.

Intervenuta anche la Polizia locale

I cittadini lamentano odori forti, problemi legati alla viabilità, ma soprattutto spazzatura, rumori notturni e quelli legati al lavaggio dei furgoni. Qualcuno, esasperato, ha chiamato anche la Polizia locale per lamentarsi, oltre ad aver segnalato in Comune la questione, tanto che sul posto è giunto anche l'assessore al Commercio Fiodor Verzola per provare a placare l'ira dei più esagitati.

Il procedimento di apertura dell'attività, del resto, ha seguito i normali canali amministrativi degli uffici, senza coinvolgere direttamente la parte politica. Un gruppo di residenti del quartiere Boschetto era anche sceso in strada per lamentarsi degli odori continui e del trambusto fin dal mattino per il carico e scarico dei furgoni.

Amministrazione chiamata a mediare

Adesso spetterà all'Amministrazione trovare il giusto punto di incontro tra le esigenze di una ditta che lavora nel cuore della notte e nelle primissime ore della giornata e le ragioni di chi vuole riposare o non essere condizionato da cattivi odori e problemi vari.