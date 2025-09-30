Tatuaggio gratis dopo il tumore al seno, dopo 2 anni e mezzo in Piemonte la legge resta inattuata

Il Piemonte è stata una delle prime regioni in Italia ad erogare il tatuaggio gratis al seno per le donne che devono ricostruire il capezzolo dopo una mastectomia. O almeno sulla carta. Perché a distanza di due anni e mezzo dall'approvazione, la legge resta inattuata.

Inattuata da due anni e mezzo

La denuncia arriva dalla capogruppo regionale del M5S Sarah Disabato, prima firmataria della proposta approvata il 24 gennaio 2023. Il tatuaggio, destinato alle persone che si sottoposte ad asportazione e ricostruzione dell’areola mammaria, è utile a ridurre il disagio psicologico e riparare esteticamente gli esiti degli interventi chirurgici. Un aiuto importante, dal costo che va dai 300 agli 800 euro, per chi ha già dovuto affrontare un cancro.

Da due anni e mezzo la legge non è però applicata. Qualcosa all'orizzonte sembra muoversi, come da risposta in aula dell'assessore alla Sanita Federico Riboldi. Gli uffici competenti sono all’opera per delineare gli atti amministrativi necessari.

"Non basta" ha replicato Disabato, per poi aggiungere: "Al momento i fondi sono già stanziati, manca però la delibera che definisce i criteri di priorità per l’accesso ai contributi. Non ci possono volere anni per scriverla e approvarla, visto che tante persone attendono di poter ottenere questo beneficio dopo aver già dovuto affrontare il dramma della malattia".