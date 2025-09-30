Pedoni e ciclisti più sicuri, arriva il nuovo attraversamento pedonale

Un passo concreto verso una mobilità più sicura e a misura di persona. È stato realizzato in corso Farini un nuovo attraversamento pedonale rialzato, pensato per tutelare pedoni e ciclisti e migliorare la fruibilità della strada.

L’opera rientra negli interventi della Circoscrizione 7 per rendere le vie del territorio più sicure e accessibili. “Si tratta di una soluzione che aumenta la visibilità del passaggio e induce gli automobilisti a ridurre la velocità - spiegano il presidente, Luca Deri, e il coordinatore alla Viabilità, Giuseppe Piras -, contribuendo così a prevenire incidenti e a favorire una mobilità più attenta e rispettosa”.

Il nuovo attraversamento rialzato non è solo un intervento tecnico, ma anche un segnale politico: per una Circoscrizione che investe sulla sicurezza stradale e sulla vivibilità degli spazi urbani. “È un altro passo verso una Torino più attenta e inclusiva, in cui pedoni e ciclisti possano sentirsi davvero protetti”, sottolineano dalla Circoscrizione che dopo le richieste dei cittadini della zona, e dei molti ragazzi che si dirigono al vicino campus universitario, ha optato per un intervento considerato prioritario.