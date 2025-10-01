Citizen Science a Torino: laboratori aperti per conoscere acqua, terra e biodiversità

Il prossimo 4 ottobre e 5 ottobre 2025, presso il Teatro Principessa Isabella, in via Verolengo 210, si terranno due manifestazioni previste per il progetto "Non solo acqua e terra ...Citizen Science" ideato da Ada Associazione per la Didattica e l'Ambiente Aps, con il contributo e patrocinio della Circoscrizione 5.



Le Manifestazioni sono:

Sabato 4 ottobre - dalle 17:30 alle 19:30

si svolgerà il seminario "Citizen Science - Presentazione dei laboratori a cielo aperto" Il seminario è l'occasione per presentare al territorio l'attività di CITIZEN SCIENCE, un approccio scientifico che coinvolge il pubblico nella ricerca, in collaborazione con scienziati o sotto la guida di istituzioni scientifiche. In particolare, sarà presentato il programma volto a incrementare la consapevolezza e la conservazione della biodiversità lungo il corso del Tevere, con l'iniziativa #teveremolluschifantastici...e dove trovarli# con la partecipazione di Mauro Grano, ricercatore freelance e il contributo di Roberto Crosti dell'ISPRA.

A seguire la presentazione delle attività laboratoriali (esperimenti) che verranno realizzati la domenica a cura degli esperti di ADA APS. Inoltre, il pubblico sarà coinvolto in un esperimento in sala, favorendo l'interazione e la partecipazione attiva.



Domenica 5 ottobre - dalle 9:30 alle 14:30

Attività di laboratorio sulla qualità dell'acqua e della terra. Un modo per sperimentare in prima persona, sotto la guida degli esperti e l'ausilio di schede didattiche di facile comprensione, 15 attività di laboratorio sulla qualità dell'acqua e del suolo ma non solo...

Protagonisti delle attività laboratoriali saranno i cittadini, dai 6 anni in su, che potranno, insieme, mettersi in gioco. Un modo per promuovere la cultura scientifica implementando l'utilizzo dei laboratori scientifici dando priorità alle analisi scientifiche sul campo per dare alla comunità strumenti per la cura del territorio.