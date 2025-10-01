Walter Guadagnini lascia la direzione di Camera: l’annuncio durante la festa dei 10 anni, al suo posto François Hébel

Walter Guadagnini lascia Camera Torino. L’annuncio durante la serata di festeggiamenti per i dieci anni di attività della Fondazione. Il direttore artistico se ne va dopo nove anni, al suo posto dal 1° novembre arriva François Hébel, in passato già direttore di Magnum Photo ed ex collaboratore di Bill Gates.

"Nove anni di crescita"

“Sono stati nove anni di crescita culminati con l’apice del Lucy Spotted Award. La storia di Walter e Camera va a trasformarsi” commenta il presidente Emanuele Chieli.

"Arrivederci, non addio"

“Chi mi ha visto in questi nove anni non penso mi abbia mai visto con la cravatta. Finisce una storia ed allora ho detto la metto. Continuo a considerarlo un arrivederci”, ha spiegato il direttore artistico uscente che poi aggiunge: “Unica cosa manca una persona, mi sarebbe piaciuto avere qui Luca Beatrice”.