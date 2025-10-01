Golf e solidarietà al Royal Park I Roveri, raccolti 120mila euro per Candiolo

Al Royal Park I Roveri si è svolta la XXVI edizione della “Pro Am della Speranza - The Green is Pink”, la storica gara di golf promossa dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro che unisce sport, cibo e solidarietà. Grazie alla partecipazione di aziende partner, grandi chef e appassionati di golf, sono stati raccolti 120.000 euro destinati alle attività di cura e ricerca dell’Istituto di Candiolo - Irccs.

Evento benefico

L’evento benefico, tradizionalmente dedicato al ricordo del dottor Furio Maggiorotto, anche quest’anno dà il via a “Life is Pink”, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi che per tutto il mese di ottobre sarà dedicata alla prevenzione e alla cura dei tumori femminili. I fondi raccolti contribuiranno all’acquisto di una colonna endoscopica di ultima generazione per isteroscopie ambulatoriali per l’ambulatorio integrato di isteroscopia ed ecografia dell’Istituto di Candiolo - IRCCS, unico in Piemonte che integra la diagnostica ecografica con quella operativa per la prevenzione e il trattamento delle patologie dell’utero. La colonna endoscopica è uno strumento diagnostico per l’accuratezza della diagnosi, la precisione dei trattamenti e il comfort delle pazienti, evitando lunghi tempi di attesa e la necessità di anestesia generale in sala operatoria. Grazie alla colonna si potrà così individuare precocemente e trattare tumori dell’endometrio, fibromi e polipi di grandi dimensioni, e preservare la fertilità nelle giovani donne.



In campo 21 squadre composte da un giocatore professionista e tre amatori, in rappresentanza di altrettanti sponsor e partner, che si sono sfidate in una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà. Lungo il percorso, gli ospiti hanno potuto degustare piatti raffinati abbinati a vini e cocktail, preparati da alcuni dei più importanti chef della nostra regione, che hanno inoltre organizzato l’aperitivo finale. Un break tutto da gustare curato dai ristoranti: Bananna Kitchen, Kensho Restaurant, Ristorante Adelaide, Antica pasticceria Belmonte, Brace Pura, Luca Scarcella, Ristorante L'Uliveto, QR - Quadrilatero Romano, Ristorante San Giors, in collaborazione con DeMaria Advisory Group.



Per il secondo anno consecutivo hanno preso parte alla manifestazione gli speaker di Radio Deejay, Andrea e Michele, che hanno contribuito a rendere ancora più speciale questa giornata a favore della ricerca.

"Sport e amicizia"

“La Pro Am della Speranza è da sempre un appuntamento che unisce sport, amicizia e solidarietà - dichiara Allegra Agnelli, Presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro -, e anche quest’anno, grazie alla generosità di aziende partner, chef, professionisti del golf e amici della Fondazione, abbiamo raggiunto un risultato importante che si tradurrà in strumenti concreti per la diagnosi e la cura dei tumori femminili all’Istituto di Candiolo – IRCCS. Grazie di cuore ai partecipanti e a tutti coloro che hanno scelto di sostenerci in questa speciale iniziativa”.



Dal 1998, la “Pro Am della Speranza” rappresenta uno degli appuntamenti storici della Fondazione: in ventisei edizioni ha coinvolto migliaia di partecipanti e raccolto complessivamente oltre due milioni di euro a sostegno dell’Istituto di Candiolo – IRCCS. Tra i partecipanti delle passate edizioni, spiccano alcuni dei più grandi nomi del golf italiano, come i fratelli Molinari, Costantino Rocca, e Matteo Manassero, oltre a diversi campioni internazionali.



La XXVI edizione ha visto la partecipazione di numerose aziende partner che hanno confermato il proprio sostegno alla Fondazione, contribuendo con entusiasmo a una giornata che ha dimostrato, ancora una volta, come sport e solidarietà possano camminare insieme per dare forza alla ricerca.



Sono stati partner della Pro Am della Speranza - The Green is Pink, oltre al main sponsor Allianz, anche Kappa, Juventus, Lavazza, Brunello Cucinelli, Galup, Rinascente, Guido Gobino, Banca Patrimoni Sella &C., Chiusano Immobiliare, Iveco Group, Sellmat, Cartiera Giacosa, Jolly Sport, Romec, Torino Macchine, Francone, Moeves, Famiglia Prunelli, Fondazione Bassanini, Between, Damilano, Valmora, I Cento, Battaglio, Getty Images, La Stampa, Bonfante, Laboratorio Olfattivo, Strike Agency, Rovagnati, Spinosi, Baronio Borse.