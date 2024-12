A Torino è Natale: si accende l'albero, il boschetto si illumina. Lo Russo: "Spero che il 2025 porti lavoro per tutti" [VIDEO]

A Torino è ufficialmente Natale. A dare il via al conto alla rovescia verso il 25 dicembre è stata l'illuminazione dell'albero, allestito nel Cortile d'onore di Palazzo Civico.

Lo Russo: "Luce simbolo di pace e speranza"

Ad accendere questo pomeriggio il grande abete di nove metri e mezzo è stato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Questo albero - ha detto il primo cittadino - simboleggia la luce del Natale. Vediamo cosa succede in giro nel mondo, con bimbi che soffrono: la luce è simbolo della speranza e della pace". "Tanti auguri a voi, alla vostra famiglia e questa bellissima città" ha concluso. Nell'occasione il sindaco ha espresso anche il suo desiderio per Natale: "Spero che il 2025 segni una svolta per l'automotive e Stellantis: si possa uscire da questa situazione di crisi e che l'anno nuovo porti il lavoro". A livello personale, Lo Russo spera di trovare sotto l'albero "del tempo per andare al cinema e a trovare degli amici che non vedo da molto".

Babbo Natale per i piccoli



Decine di bimbi in coda per incontrare Babbo Natale, seduto in mezzo ad un piccolo villaggio con sfondo innevato allestito nel Cortile d'onore, per consegnargli le letterine e scattare qualche foto ricordo.

L'appuntamento si ripeterà ogni domenica, dalle 14.30 alle 18.30, fino al 22 dicembre.

Il boschetto di Natale