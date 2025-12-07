"Tutta l'Italia" per i bambini del Regina Margherita: Gabry Ponte coi Babbi Natale

Babbi Natale in bici, a piedi, in moto e anche in canoa sono arrivati in piazza Polonia - oggi piazza Lapponia - per il tradizionale Raduno per i bambini del Regina Margherita. Babbi Natale in moto ma anche "moto Babbo Natale" addobbate a tema, cani vestiti di rosso e aquiloni con barba e baffi bianchi: la fantasia e l'originalità sono di casa, oggi. Quarantamila persone radunate davanti all'ospedale, per aiutare i piccoli pazienti.

Super ospite Gabry Ponte

Sul palco si sono alternati gli ospiti, presentati da Nicola Virdis e Jacopo Morini, come la banda di percussioni Timbales, i cani da pet therapy di FORMA e il sindaco Stefano Lo Russo con il presidente di Regione Alberto Cirio. Super ospiti della "Fondazione Ospedale Regina Margherita" sono stati Gabry Ponte, che ha fatto ballare le decine di migliaia di Babbi Natale a ritmo di "Tutta l'Italia" e "I'm Blue", e Davide D'Urso, che ha fatto ridere i bambini con le sue imitazioni dei torinesi.

Sullo sfondo della piazza, l'albero di Natale e una grande cartolina a forma di cuore realizzate grazie ai 6000 bambini piemontesi che hanno realizzato disegni e palline.

Una mattina di festa, musica e divertimento per uno scopo più che serio: la raccolta fondi che aiuterà i bambini in cura in quello che è uno degli ospedali infantili più importanti d'Italia. Fondazione FORMA, che ha realizzato questo appuntamento per la 15esima volta, con i proventi raccolti finanzierà una nuova Sala di Emodinamica dotata di tecnologia innovativa, per eseguire procedure innovative e non invasive per curare malformazioni cardiache e fare diagnosi accurate.

Ogni acquisto alle cassette di legno in piazza Polonia, aperte da oggi per tutto il periodo natalizio, e nei negozi amici ( elenco su www.fondazioneforma.it. ) contribuirà alla raccolta solidale. Sarà possibile trovare vestiti o capelli di Babbo Natale così come panettoni e altri prodotti.

Supereroi per i piccoli pazienti

Per l'occasione, per la prima volta anche Poste Italiane ha partecipato, realizzando uno speciale annullo filatelico e due cartoline speciali. Il gran finale, ormai un grande classico, ha visto Iron man, Superman, Spiderman, Wonder Woman, Hulk e Supergirl calarsi dal tetto dell'ospedale, salutando i bambini ricoverati dalle finestre e portando loro un po' di allegria in un momento difficile.