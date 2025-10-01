 / Scuola e formazione

A Torino arriva Spazio Medie: doposcuola e potenziamento per studenti delle scuole secondarie

Due pomeriggi a settimana dedicati a studio, socialità e laboratori di potenziamento

Immagine di repertorio

Da quest’anno, presso SpazioPro in Via Asinari di Bernezzo 34, prende il via il progetto Spazio Medie, un’iniziativa pensata per supportare gli studenti delle scuole secondarie di I grado del territorio, tra cui A. Schweitzer, Dante Alighieri e Nigra.

Il progetto offre due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, dalle 14 alle 16.30, dedicati allo studio assistito, al potenziamento del metodo di apprendimento e allo sviluppo delle competenze comunicative e relazionali. Ogni sessione prevede momenti di aggregazione e socialità, attività di gruppo, sostegno nello svolgimento dei compiti e una sintesi finale del lavoro svolto.

Oltre al supporto didattico, Spazio Medie propone esperienze ludiche ed educative, attività di peer education e cooperative learning, laboratori di mentoring, potenziamento nelle materie Stem e nelle competenze di italiano. La formula mira a integrare l’offerta scolastica curricolare con un percorso extrascolastico stimolante e coinvolgente, rafforzando motivazione, interesse e capacità di apprendimento degli studenti.

Grazie a questa iniziativa, gli studenti potranno consolidare le proprie conoscenze in un contesto educativo ma anche sociale, costruendo nuove amicizie e competenze utili per il loro percorso formativo e personale.

