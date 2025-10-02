PMI italiane di subfornitura alla ricerca di nuovi mercati: il supporto consulenziale di Dr-Export

Per molte PMI della subfornitura il vero ostacolo all’internazionalizzazione non è la qualità del prodotto, ma la difficoltà di intercettare committenti esteri affidabili, parlare la loro lingua tecnica e gestire il processo commerciale fino al contratto. In questo scenario, Dr-Export si propone come partner operativo per trasformare la capacità produttiva in ordini concreti su mercati ad alta domanda per il Made in Italy.

Chi è Dr-Export

Dr-Export è un pool di consulenti per l’export con competenze complementari che affianca le PMI italiane nei percorsi di apertura o consolidamento sui mercati esteri. Il team unisce commercialisti, tecnici di settore e commerciali esteri, con un focus specifico sulle lavorazioni conto terzi e sulla meccanica di precisione, tipiche della subfornitura italiana. L’approccio è strutturato: dalla mappatura del posizionamento aziendale fino alla negoziazione con buyer internazionali.

Un database di oltre 2500 committenti esteri

Uno dei vantaggi competitivi di Dr-Export è l’accesso a una rete proprietaria di committenti esteri interessati a collaborare con fornitori italiani. Grazie a un’esperienza ultraventennale, il network conta più di 2500 committenti che cercano partner in Italia per qualità, precisione, affidabilità e rispetto delle tempistiche. Per una PMI questo significa ridurre i tempi di ingresso in nuovi mercati e aumentare le probabilità di chiudere commesse in linea con le proprie capacità produttive.

Un ufficio commerciale tecnico che parla la lingua delle lavorazioni

Molte trattative internazionali saltano per incomprensioni tecniche o perché l’interlocutore commerciale non conosce la specificità di processi, tolleranze e materiali. Dr-Export risponde con un ufficio commerciale tecnico composto da tecnici e commerciali esteri: i primi supportano la lettura di disegni, distinte e capitolati, i secondi gestiscono outreach, qualificazione e trattativa commerciale nel rispetto di usi e prassi locali. Questo mix consente di allineare rapidamente specifiche e fattibilità e di presentare l’azienda italiana con un linguaggio tecnico credibile agli occhi del buyer.

Dalla profilazione al closing: il metodo operativo

Il percorso tipico proposto da Dr-Export è pragmatico e misurabile. Dopo un primo colloquio, si procede con la profilazione dell’azienda: tecnologie, capacità, certificazioni, lead time, MOQ, materiali lavorati. Sulla base del profilo, il team esegue un match mirato con committenti esteri in target e prepara una presentazione tecnica in lingua per far conoscere il cliente italiano nel migliore dei modi. Il flusso prosegue con invio al buyer, follow up, gestione delle richieste di quotazione, fino alla chiusura della trattativa commerciale. L’obiettivo è trasformare le competenze produttive in opportunità qualificate, evitando dispersioni su contatti poco allineati.

Cosa ottiene una PMI della subfornitura con Dr-Export

Accesso diretto a committenti esteri già profilati e interessati alle lavorazioni Made in Italy

Riduzione del time to market grazie a processi e contatti consolidati

Maggiore tasso di conversione con presentazioni tecniche in lingua e supporto tecnico

Presidio della trattativa con commerciali esteri esperti di prassi e negoziazione

Scalabilità: dal primo ordine pilota a programmi multi-lotto o grandi serie

Questi benefici sono il risultato dell’unione tra rete di domanda estera, competenze tecniche e presidio commerciale, elementi che rendono Dr-Export un partner operativo più che un semplice advisor.

Come iniziare: dall’analisi alla prima commessa

Per le PMI di subfornitura interessate a diversificare la clientela e ad aumentare la quota export, il primo passo è una analisi congiunta delle capacità produttive e degli obiettivi commerciali. Dr-Export mette a disposizione un percorso che integra profilazione strategica, selezione dei mercati con maggiore domanda, matchmaking con buyer e gestione della trattativa. Con un network estero attivo e un team che unisce tecnica e vendite, la probabilità di trasformare le competenze in ordini cresce in modo tangibile. Per approfondire e valutare la fattibilità sul tuo caso specifico è possibile contattare Dr-Export e pianificare un confronto operativo.













