Un sabato con lo sport Campiglione Fenile per il Bike Tour della Fondazione fibrosi cistica

Per la prima volta Campiglione Fenile è tappa del Bike Tour della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica (Ffc) e, per l’occasione, sabato 4 ottobre, l’intera giornata sarà dedicata allo sport. “Sabato mattina, alle 10, la carovana dei ciclisti arriverà nel piazzale della scuola per poi ripartire alle 11 e dirigersi verso la panchina del respiro – annuncia Massimo Gasca, responsabile della delegazione locale della Ffc –. Proseguirà così l’ultima tappa del tour organizzato dalla Fondazione, che coinvolge protagonisti del ciclismo italiano come Gianni Bugno e Francesco Moser”.

In occasione dell’evento è stato lui a contattare l’Amministrazione comunale: “Così il sindaco, Luca Re, ha deciso di sostenere la nostra iniziativa” aggiunge. Non solo, la neonata associazione Cafe ha collaborato con la delegazione per organizzare una giornata all’insegna dello sport, come spiega il suo presidente Massimo Caffaratto: “Tra il piazzale delle scuola e degli impianti sportivi, sabato, sarà possibile provare diverse discipline sportive grazie alla presenza di associazioni locali”.

L’evento inizierà alle 10 con il ritiro del pacco evento. Fino alle 15,45 sarà possibile misurarsi in diversi sport: il battesimo della sella con il Circolo Ippico Andalusia, la ginnastica artistica con l’Asd Gynnik, il calcio e la pallavolo con la Cafe Asd, il tennis, la pallamano con Cum Petere Val Pellice e la mountain bike con Brike Bike Asd Ciclistica Bricherasio. Si potrà pranzare sul posto, grazie ai food truck allestiti per l’occasione.

In seguito partirà la Color Fun con un percorso di 5 km colorato e divertente. La quota di partecipazione è di 10 euro (a partire dai 6 anni) ed è necessario prenotare scrivendo un messaggio WhatsApp al numero 353 4891012.