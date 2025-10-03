Emergency lancia ‘Un Cantuccio di Pace’

Saranno anche in diverse zone del Torinese, da Torino città alle vallate del Pinerolese, da oggi a domenica 5 ottobre: Emergency organizza una serie di banchetti in 20 regioni italiane per raccogliere fondi per l’impegno medico a Gaza.

Il simbolo della raccolta è un dolce tipico nostrano e il titolo racconta lo spirito dell’iniziativa: ‘Un Cantuccio di Pace’.

L’associazione ha scelto questa galletta, perché tra le diverse ricostruzioni della sua origine c’è quella di nutrimento per i soldati romani. Arricchitosi di mandorle e altri ingredienti, sotto i Medici, diventa simbolo della Toscana, legato alla condivisione e ai momenti di festa, un simbolo di pace e riconciliazione.

Per conoscere la posizione dei diversi banchetti, cliccare su questo link e selezionare la zona desiderata.