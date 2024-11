La piattaforma Covid si "ricicla" e amplia le sue funzioni per tutta la sanità fuori dall'ospedale

Una piattaforma web rinnovata per la sanità residenziale a livello piemontese: una sorta di cruscotto digitale che permette di tenere il controllo aggiornato del settore tra dati, servizi erogati e fenomeni da tenere sotto controllo in tutta la regione. Tante le tipologie di persone coinvolte: anziani, minori, soggetti in cura per dipendenze e altre fragilità. E che non possono vivere autonomamente a casa propria.

Strumento avviato durante il Covid

Prende quota dunque un nuovo tipo di servizio a disposizione del settore sanitario piemontese, dopo gli anni passati in cui se n'è fatto uso, in maniera più elementare, per il monitoraggio del numero dei contagi, dei vaccini e cosi via, passando per esempio alle adesioni a Scelta sociale per il voucher fornito dalla Regione alle famiglie con parenti in rsa.

Posti letto, bonus e le novità in futuro

Con la nuova piattaforma sarà possibile comunicare il numero di posti letto disponibili, ma anche gli tenere traccia delle procedure per gli accreditamenti e la fruizione di bonus. Mentre nell'immediato futuro saranno inserite anche altre funzioni che trattano dati sensibili dei pazienti, tracciando i loro movimenti, oppure gli esiti delle attività di vigilanza all'interno delle strutture.

1800 strutture coinvolte

"Dopo il periodo del Covid, si è voluto proseguire su questa strada. Parliamo di 1800 strutture per una mole di dati notevole - spiega l'assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi - ma questa piattaforma rappresenta un esempio unico a livello nazionale sulla digitalizzazione del servizio".

Rafforzata la comunicazione

"Mancava la comunicazione, all'epoca. E la piattaforma nacque per tenere traccia dei contagi all'interno delle strutture - aggiunge l'assessore regionale al Welfare, Maurizio Marrone - Oggi è uno strumento utile per chi eroga il servizio per avere un flusso di scambio di informazioni con la Regione. Per esempio per sapere l'andamento delle convenzioni".