Meteo, arriva il vento caldo (e poca pioggia): poi si apre una settimana di tempo stabile

Oggi giornata tranquilla ma con nuvolosità in graduale aumento per l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge domani soprattutto sulle Alpi. Foehn a seguire e pressione in aumento con tempo stabile a partire da lunedì.

A Torino quindi avremo questa situazione: cielo velato per i cirri di una estesa perturbazione atlantica in avvicinamento da ovest, addensamenti sui crinali alpini con deboli piogge. Temperature in rialzo con massime comprese tra 17 e 18 °C. Venti assenti o deboli varaibili su pianure, prime raffiche di Foehn sulle Alpi nordoccidentali al pomeriggio.

Sabato 4 ottobre molto nuvoloso sulle Alpi nordoccidentali e Valle d'Aosta, con piogge e rovesci intensi tra pomeriggio e sera. Sereno o poco nuvoloso in pianura.

Temperature minime comprese tra 10 e 12°C su pianure. Massime in leggero rialzo e comprese tra 21 e 22 °C. Venti al mattino deboli variabili in pianura. Al pomeriggio sulle Alpi venti di Foehn in intensificazione dalla serata.

Domenica 5 ottobre ancora rovesci isolati su crinali alpini. Bel tempo sulle restanti aree. Temperature stazionarie o con locali oscillazioni. Venti forti di Foehn sulle Alpi e in parte in pianura, con raffiche che sui rilievi potranno sfiorare i 90 km/h, mentre in pianura potranno raggiungere i 60 km/h.

Da lunedì 6 ottobre alta pressione in avanzamento da ovest porterà tempo più stabile e per gran parte soleggiato per buona parte della settimana, con temperature in rialzo soprattutto in montagna. Possibili le prime nebbie notturne e al mattino in pianura.

