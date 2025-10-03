 / Moncalieri

Moncalieri | 03 ottobre 2025, 09:28

Non solo il parco del Boschetto di Nichelino: cinghiali avvistati anche a Moncalieri

Il fenomeno diffuso anche in zona Mirafiori e in diverse aree della zona sud di Torino

Cinghiali avvistati di notte in alcune vie di Moncalieri

Cinghiali avvistati di notte in alcune vie di Moncalieri

Il fenomeno dei cinghiali che scorrazzano nel parco del Boschetto ormai non fa quasi più notizia, visti i numerosi episodi che si sono registrati nelle ultime settimane. Ma questo problema non riguarda soltanto Nichelino: gli animali sono stati segnalati anche nei sentieri lungo il Sangone, in zona Moncalieri, senza contare i numerosi avvistamenti a Mirafiori e in altre aree della cintura sud di Torino.

Tra Moncalieri e cintura sud di Torino

Per fortuna non ci sono state conseguenze negative o incidenti con le auto, ma la vicenda ha animato il dibattito (non solo politico) su controlli e misure di prevenzione  da mettere in campo per arginare il fenomeno. A Nichelino un gruppo di animalisti con un blitz nel quartiere Juvarra, dove quattro cinghiali erano stati rinchiusi in seguito a un’ordinanza dell'Amministrazione, liberandoli hanno rischiato di provocare un incidente, con gli animali in fuga tra le vetture in via XXV Aprile.

Come arginare o limitare il fenomeno

La speranza è che adesso, con l'arrivo dell'autunno e la fine della stagione dei picnic e delle merende all'aperto nelle aree verdi, il problema possa rientrare o essere più facilmente contenuto. Mentre non mancano coloro che invocano la soluzione delle doppiette, ora che inizia la stagione della caccia.

Massimo De Marzi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium