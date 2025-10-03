Non solo il parco del Boschetto di Nichelino: cinghiali avvistati anche a Moncalieri

Il fenomeno dei cinghiali che scorrazzano nel parco del Boschetto ormai non fa quasi più notizia, visti i numerosi episodi che si sono registrati nelle ultime settimane. Ma questo problema non riguarda soltanto Nichelino: gli animali sono stati segnalati anche nei sentieri lungo il Sangone, in zona Moncalieri, senza contare i numerosi avvistamenti a Mirafiori e in altre aree della cintura sud di Torino.

Tra Moncalieri e cintura sud di Torino

Per fortuna non ci sono state conseguenze negative o incidenti con le auto, ma la vicenda ha animato il dibattito (non solo politico) su controlli e misure di prevenzione da mettere in campo per arginare il fenomeno. A Nichelino un gruppo di animalisti con un blitz nel quartiere Juvarra, dove quattro cinghiali erano stati rinchiusi in seguito a un’ordinanza dell'Amministrazione, liberandoli hanno rischiato di provocare un incidente, con gli animali in fuga tra le vetture in via XXV Aprile.

Come arginare o limitare il fenomeno

La speranza è che adesso, con l'arrivo dell'autunno e la fine della stagione dei picnic e delle merende all'aperto nelle aree verdi, il problema possa rientrare o essere più facilmente contenuto. Mentre non mancano coloro che invocano la soluzione delle doppiette, ora che inizia la stagione della caccia.