Altro sciopero per Gaza: a Torino si annuncia un venerdì nero per i trasporti

Anche Torino oggi si ferma per una giornata di sciopero pro Gaza che sembra destinata a bloccare tutto o quasi: lavoro, scuola e trasporti.

Si annuncia un venerdì nero per chi si deve spostare. Per la giornata di venerdì 3 ottobre, infatti, è previsto uno sciopero di 24 ore proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Filt-CGIL e USB (anche se la Commissione di Garanzia lo ha valutato illegittimo).

Confermate le fasce di garanzia

Il servizio di trasporto pubblico locale sarà garantito nelle seguenti fasce orarie:

- URBANO-SUBURBANO, METROPOLITANA, ASSISTENTI ALLA CLIENTELA, CENTRI SERVIZIO AL CLIENTE: dalle ore 6 alle 9 - dalle 12 alle 15.

- EXTRAURBANO Servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres): da inizio servizio alle ore 8 - dalle 14.30 alle 17.30.

Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.