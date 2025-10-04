Spedivano in tutta Italia droga nascosta nei pacchi con i locker: nei guai due 26enni

Utilizzavano i locker, i punti di ricezione e spedizione dei pacchi, per mandare la droga in tutta Italia. I Carabinieri di Poirino hanno messo agli arresti domiciliari un 26enne italiano, mentre al momento risulta ancora irreperibile il suo coetaneo che rischia il carcere.

Droga via locker

L'indagine dei militari è iniziata dall'analisi di un plico sospetto spedito da Poirino tramite corriere. Gli uomini dell'Arma hanno accertato che i presunti spacciatori, mediante l’utilizzo di un mittente fittizio, utilizzavano diversi locker della zona (ignari di tutto) per inviare la droga in tutta Italia.

Eroina e cocaina nei pacchi

Grazie ad una complessa attività investigativa, effettuata attraverso un capillare monitoraggio dei punti di spedizione, i Carabinieri hanno scoperto più di sessanta spedizioni di pacchi contenti droga. Lo stupefacente veniva occultato in casse bluetooth, in tubetti di fondotinta e nei francobolli; un catalogo piuttosto completo. Eroina, cocaina, LSD e hashish le sostanze più richieste.

In manette due gemelli