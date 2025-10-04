 / Cronaca

Spedivano in tutta Italia droga nascosta nei pacchi con i locker: nei guai due 26enni

Lo stupefacente nascosto in casse bluetooth, in tubetti di fondotinta e nei francobolli

Utilizzavano i locker, i punti di ricezione e spedizione dei pacchi, per mandare la droga in tutta Italia. I Carabinieri di Poirino hanno messo agli arresti domiciliari un 26enne italiano, mentre al momento risulta ancora irreperibile il suo coetaneo che rischia il carcere.

Droga via locker

L'indagine dei militari è iniziata dall'analisi di un plico sospetto spedito da Poirino tramite corriere. Gli uomini dell'Arma hanno accertato che i presunti spacciatori, mediante l’utilizzo di un mittente fittizio, utilizzavano diversi locker della zona (ignari di tutto) per inviare la droga in tutta Italia. 

Eroina e cocaina nei pacchi

Grazie ad una complessa attività investigativa, effettuata attraverso un capillare monitoraggio dei punti di spedizione, i Carabinieri hanno scoperto più di sessanta spedizioni di pacchi contenti droga. Lo stupefacente veniva occultato in casse bluetooth, in tubetti di fondotinta e nei francobolli; un catalogo piuttosto completo. Eroina, cocaina, LSD e hashish le sostanze più richieste. 

In manette due gemelli

Inoltre, i proventi dello spaccio venivano trasferiti su conti fittizi ed esteri; periodicamente venivano svuotati con diversi prelievi presso gli A.T.M.  Durante le operazioni sono state fatte diverse perquisizioni: due gemelli italiani di 24 anni sono stati arrestati con l'accusa di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” mentre altre sei persone sono state denunciate.  

Cinzia Gatti

