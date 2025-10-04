FIAIP Piemonte: il presidente Marco Pusceddu eletto vicepresidente nazionale con delega all’Antiabusivismo

Marco Pusceddu, presidente di FIAIP Piemonte, è stato eletto vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali con delega all’Antiabusivismo, durante il 16° Congresso Nazionale Fiaip, che si è concluso sabato 4 ottobre a Riccione e che ha visto l’elezione del nuovo presidente nazionale Fabrizio Segalerba.

“Ogni incarico non è un titolo, ma una responsabilità: questo è il principio che mi ha sempre guidato. Le decisioni che prendiamo oggi si riflettono sulla vita professionale di tanti colleghi agenti immobiliari e sui cittadini che comprano e vendono casa”, ha dichiarato Marco Pusceddu. Ringrazio per la fiducia la Federazione, il presidente uscente Gian Battista Baccarini e il nuovo presidente Fabrizio Segalerba: sono orgoglioso di far parte di questa squadra”.

Nel nuovo ruolo, Pusceddu guiderà le politiche e le iniziative della Federazione contro l’abusivismo nel settore immobiliare.

“Sarà mio impegno – sottolinea il nuovo vicepresidente nazionale – dare voce ai bisogni della categoria e tradurre in azioni concrete il lavoro di squadra contro l’abusivismo: una piaga che penalizza chi esercita la professione con onestà e mette a rischio i cittadini, esponendoli a truffe e contenziosi. Formazione continua, protocolli di collaborazione con autorità e istituzioni e un’informazione chiara verso i cittadini saranno le prime azioni di questa battaglia.”

“Far parte di Fiaip è una scelta di qualità, non solo un’iscrizione: Fiaip è un sindacato, l’unico ad aver sottoscritto un contratto collettivo nazionale di categoria, ed è un presidio di legalità. Significa appartenere a una comunità di professionisti guidati da valori di lealtà, trasparenza e correttezza, che costruiscono insieme il futuro della professione a tutela dei cittadini e dei consumatori”, conclude Pusceddu.





La Fiaip rappresenta oggi oltre il 53% delle agenzie immobiliari italiane e più di 10.000 agenti immobiliari. Nei prossimi anni, l’obiettivo sarà quello di consolidare un sindacato che include, partecipa e difende.

Il Congresso nazionale ha riunito oltre 500 delegati, esponenti politici e stakeholder del comparto.

Insieme al presidente nazionale Fabrizio Segalerba, sono stati eletti i vicepresidenti nazionali Marco Pusceddu, Giuliana Taranto, Corrado Mirra, Riccardo Ceci, Franco Lepidi ed Elena Lui, i componenti del Comitato Esecutivo, il vicepresidente nazionale vicario Francesco La Commare, il segretario nazionale Marco Bettiol e il tesoriere nazionale Carmelo Mazzeppi.