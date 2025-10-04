Flotilla, attivista torinese bloccato da Israele. Pd Torino: "Liberatelo"

Il Partito Democratico metropolitano di Torino e il PD Piemonte chiedono a gran voce la liberazione di Abderrahmane Amajou , presidente nazionale di Action Aid Italia e fondatore di CODIASCO Piemonte (Coordinamento delle Diaspore per la Cooperazione internazionale), tra gli attivisti della Global Sumud Flotilla bloccati dalle forze israeliane.

Abderrahmane, conosciuto nel nostro territorio come AB ed ex vicepresidente dell'Ufficio Pio, era a bordo della barca “Paola 1”: dal primo ottobre non è stato più possibile mettersi in contatto con lui.

"Per lui e per tutti gli altri attivisti, - spiega il Pd Torino - che hanno avuto il coraggio di partecipare a questa missione, chiediamo la liberazione immediata dalla detenzione illegittima da parte del Governo israeliano". "Alla famiglia di Abderrahmane e a quella degli altri ostaggi va la nostra massima vicinanza in queste ore difficili e di forte preoccupazione" concludono i dem.