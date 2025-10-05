 / Cronaca

Cronaca | 05 ottobre 2025, 20:33

Flotilla, l'attivista torinese Abderrahmane Amajou torna in Italia

Ad annunciarlo il ministro degli Esteri Antonio Tajani su "X"

Flotilla, l'attivista torinese Abderrahmane Amajou torna in Italia

L'attivista torinese della Global Sumud Flotilla Abderrahmane Amajou, presidente nazionale di Action Aid Italia e fondatore di CODIASCO Piemonte (Coordinamento delle Diaspore per la Cooperazione internazionale), domani partirà da Israele per la Grecia.

Volo charter per Atene

Abderrahmane - conosciuto nel nostro territorio come AB, ex vicepresidente dell'Ufficio Pio ed ex consigliere comunale del Pd a Bra nel Cuneese - era a bordo della barca “Paola 1” ed era nel gruppo degli ultimi 15 italiani della Flotilla rimasti in Israele. "Domani - scrivi il ministro degli Esteri Antonio Tajani su "X" - partiranno con un volo charter per Atene". 

"Saranno assistiti - spiega il vicepremier - dalla nostra Ambasciata sia alla partenza e poi in Grecia, nel trasferimento verso l'Italia". Ieri il Pd Torino e Piemonte, insieme al sindaco Stefano Lo Russo ed AVS, avevano chiesto a gran voce la liberazione ed il rimpatrio. 

News collegate:
 Flotilla, attivista torinese bloccato da Israele. Pd Torino: "Liberatelo" - 04-10-25 11:48

Cinzia Gatti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium