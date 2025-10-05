Camion si intraversa sulla Tangenziale: corsie invase da cassette e kiwi

Camion si intraversa sulla Tangenziale sud di Torino e perde un ingente carico di kiwi. Intorno alle 10.30 il conducente di un mezzo pesante, che procedeva in direzione del capoluogo piemontese, ha perso il controllo all'uscita di corso Orbassano andando ad invadere con il rimorchio tutte le corsie.

Corsie invase dai kiwi

Fortunatamente il tir non si è ribaltato, ma ha perso una gran parte del carico, cioè della cassette di kiwi: i frutti ed i contenitori si sono tutti rovesciati sull'asfalto. Fortunatamente non ci sono feriti, ma la circolazione è molto rallentata in uscita e sulla direttrice principale. Sul posto la Polizia Stradale.