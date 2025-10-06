L’assessore Paolo Bongioanni: "Deliberati oltre 2,2 milioni di euro di contributi per gli eventi sportivi del 2025"

Sono stati deliberati oggi su proposta dell’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni contributi per oltre 2,2 milioni di euro per l’organizzazione degli eventi sportivi in Piemonte nell’anno 2025.

Spiega l’assessore Bongioanni: «Sono molto orgoglioso di questa nuova misura perché, nelle sue diverse linee di contributo, va a sostenere per la prima volta rispetto al passato l’intero sistema di organizzazione e promozione dello sport sul territorio piemontese per l’organizzazione di eventi agonistici. Al contributo alle competizioni capaci di generare visibilità nazionale e internazionale e di generare forte attrattività turistica ho aggiunto quello alle iniziative di presentazione della stagione sportiva 2025-26; il sostegno alle Gran Fondo e Marathon di ciclismo sia su strada sia per Mtb, che richiamano anche migliaia di appassionati e generano importanti ricadute sul nostro sistema economico. Per la prima volta sono ammessi a contributo per eventi sportivi competitivi non solo gli Eps ma direttamente le società loro affiliate. E infine torna il sostegno agli sport tradizionali del Piemonte, Pallapugno e Tamburello, orgoglio della tradizione delle province di Cuneo, Asti e Alessandria e straordinario valore aggiunto al loro appeal turistico e culturale».

Le iniziative finanziate sono:

“Progetti di eccellenza sportiva”, al fine di sostenere le iniziative di presentazione della stagione sportiva 2025/2026, per un importo di € 50.000,00.





“Eventi sportivi” – Sezione Competitiva per Coni, Cip - Comitato Italiano Paralimpico, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Affiliati e Comitati organizzatori, con un importo di € 1.531.600,00 per finanziare quelli svolti tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.





“Eventi sportivi” – Sezione Competitiva per EPS e società affiliate EPS, per un importo di € 400.000,00 per finanziare gli eventi svolti tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025.

Gran Fondo e Marathon di ciclismo (su strada e MTB), per un importo di € 200.000,00 per finanziare gli eventi agonistici svolti tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

Sport tradizionali”, finalizzata a promuovere gli sport della Pallapugno e Palla Tamburello tramite un sostegno economico loro dedicato in continuità con il precedente Programma, per un importo di € 50.000,00.

I bandi saranno pubblicati entrò la metà di ottobre, e resteranno aperti un mese.