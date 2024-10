Le celebrità che hanno fatto grande Torino: Guido Gozzano

La città di Torino è stata ed è, tra le altre cose, culla di una cultura florida che ha dato i natali a numerose figure celebri. Tra queste, spicca sicuramente il celebre poeta Guido Gozzano.

Nato a Torino, in via Confienza, nel 1883, da una famiglia alto-borghese, egli trascorse la sua vita tra il capoluogo sabaudo ed Agliè.

Gozzano iniziò a dedicarsi presto all'attività poetica, seguendo le orme del suo maestro di letteratura e poeta Arturo Graf. La malinconia che permea i suoi versi lo fece collocare tra i cosiddetti Crepuscolari che avevano, come scopo principale, il raccontare le piccole cose del quotidiano. Le poesie di Gozzano, in particolare, ebbero lo scopo di mettere in crisi le certezze del proprio tempo.

Egli dedicò, alla città di Torino, sia scritti in prosa che in poesia. In questi ultimi egli fece riferimento ai personaggi, ai quadri ed alle atmosfere: Torino è la città delle "vie dritte" sulla quale vola la cavolaia, ed è anche sede della confetteria "Le golose".

Tra le poesie dedicate alla città di Torino, vi è "Un rimorso", in cui il poeta accennò alle temperature rigide avvertite al passaggio da piazza Castello: "Varcammo di tra le rotaie la piazza Castello, nel viso sferzati dal gelo più vivo".

Poi, il componimento dedicato interamente alla città di Torino, sin dal nome, tra ricordi d'infanzia e giovinezza,

sensazioni, luci e colori di una città affascinante che sa conquistare chiunque vi si "affacci", fugacemente o più a lungo: "[...] Un po' vecchiotta, provinciale, fresca, tuttavia d'un tal garbo parigino, in te ritrovo me stesso bambino, ritrovo la mia grazia fanciullesca e mi sei cara come la fantesca che mi ha veduto nascere, o Torino!"

Gozzano morì precocemente, a soli 32 anni, di tubercolosi, ma il ricordo e la bellezza dei suoi scritti rimangono imperituri, lasciando un segno tangibile nella letteratura del nostro Paese.

Foto tratta da https://it.m.wikipedia.org/wiki/Guido_Gozzano