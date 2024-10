L'estate è appena finita ma...a Torino è già Natale tra alberi, addobbi, panettoni e pandori

L'estate è appena finita e le vacanze sono un ricordo ancora vicino, mentre l'autunno sta iniziando solo in questi giorni a far sentire i primi freddi stagionali. Nonostante tutto, per la grande distribuzione è già arrivato il momento di pensare al...Natale!

Babbi Natale, alberi e addobbi

Così, mentre in molti si stanno accingendo solo in questi giorni a ritirare magliette e costumi per il consueto “cambio di stagione”, le vetrine dei negozi si stanno riempiendo più velocemente del previsto dei simboli più comuni della festività più attesa dell'anno. In una nota catena di casalinghi presente nel centro storico, ad esempio, sono già comparsi i primi Babbi Natale, i primi alberi e i primi addobbi.

Panettoni e pandori

Allo stesso modo, senza nemmeno il tempo di festeggiare Halloween con le classiche zucche e i travestimenti più paurosi, anche gli scaffali dei supermercati sono già stipati con le leccornie tipiche del Natale come panettoni e pandori.