Moncalieri, riaperta la Bocciofila San Pietro: "Vogliamo l'allargamento della zona rossa di piazza Bengasi"

Quella andata in scena a Moncalieri nei giorni scorsi non è una inaugurazione come un’altra. Perché dietro e davanti alla riapertura della Bocciofila San Pietro c’è una nuova speranza per i residenti della zona. "Da troppo tempo l’area lungo le vie di Corso Fratelli Rosselli, via Papa Giovanni e dintorni era diventata teatro di attività illecite, dallo spaccio alla prostituzione. Una situazione non tollerabile, che ha tenuto nella paura e nel degrado un intero quartiere, centinaia di famiglie che hanno avuto paura ad uscire di casa", ha sottolineato il sindaco Paolo Montagna.

Il ruolo della Cooperativa Sociale BarbaraB

Per il primo cittadino riaprire le porte della bocciofila "è un passo verso l’obiettivo che ho e abbiamo per la zona: ripristinare legalità, sicurezza, qualità della vita", risultato cui si è arrivati grazie all'impegno della Cooperativa Sociale BarbaraB, nuovo gestore dello spazio. "Ma questo non basterà. Perché occorre frequentarla questa occasione. Perché funzionerà solo se noi cittadini saremo presenti e protagonisti del suo rilancio", ha aggiunto Montagna.

L'allargamento della 'zona rossa' di piazza Bengasi

E visto che in molti hanno chiesto anche un presidio delle Forze dell’Ordine, il sindaco di Moncalieri ha dichiarato di aver "chiesto al Prefetto l’allargamento della “zona rossa” di piazza Bengasi anche sul nostro territorio". Intanto da settimane è quotidiana la presenza della Polizia Locale.

"Ma noi vogliamo di più. Penso a nuova illuminazione dove i giardini risultano al buio e alla sfrondatura delle alberate che ora nascondono le attività illecite. Ma anche ad “animare” di nuova vita la piastra/gioco del giardino lato Papa Giovanni", ha aggiunto Montagna. "Di qui alla fine del mio mandato, nel maggio prossimo, dedicherò il mio impegno prioritariamente a questo obiettivo".

L'importanza della partecipazione

"Io ci sono. Ma ho bisogno di voi. Partecipate, segnalate iniziative, coinvolgete i vicini di casa - ha concluso il primo cittadino - Perché questa sfida si vince solo insieme".