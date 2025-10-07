A Nichelino torna l'allarme bocconi avvelenati: insidie per gli amici a 4 zampe

Una brutta pratica che purtroppo è tornata di moda nelle ultime settimane, dopo la fine della stagione estiva. A Nichelino riprendono le segnalazioni di bocconi avvelenati, un autentico spauracchio per i cani e i loro padroni.

Via I Maggio e via XXV Aprile

L'ultimo caso è stato registrato nei giardini tra via I Maggio e via XXV Aprile, nelle vicinanze dell'asilo Piaget e della scuola elementare Rodari. L'invito, quindi, è a prestare la massima attenzione quando si porta in giro il proprio amico a quattro zampe, specie ora in un periodo in cui con le foglie cadute dagli alberi che cospargono il terreno, possono nascondere le insidie.

Esche per colpire i cinghiali?

C'è anche chi pensa che queste esche siano state messe per allontanare e colpire i cinghiali, la cui presenza sul territorio è stata registrata in diverse occasioni, ma è più probabile pensare possa trattarsi dell'ennesimo tentativo di attaccare i cani da parte di qualcuno che (per ragioni incomprensibili) non ama il migliore amico dell'uomo.