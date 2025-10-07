Restyling per la metropolitana di Torino: rinnovo di scale mobili ed ascensori

Gli interventi

La scorsa settimana è stato sostituito il corrimano di cinque scale mobili nelle stazioni di Paradiso, Monte Grappa, Porta Nuova, Massaua e XVIII Dicembre. L'intervento più complesso è in corso alla stazione Fermi, dove si sta procedendo al cambio della catena di trazione dei gradini e alla revisione dell’albero di rinvio.